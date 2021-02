Banche: Abi, nuovi chiarimenti Eba su moratorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Abi ha diramato una circolare agli Associati, segnalando i nuovi chiarimenti dell'Autorità bancaria europea (Eba) sull'applicazione delle Linee Guida sulle moratorie legislative e non legislative. Tra i nuovi chiarimenti sulle moratorie, appare rilevante quello, fortemente auspicato da Abi, con il quale l'Eba precisa che in caso di proroga di una moratoria, disposta per legge o in base ad accordi collettivi, le banche debbono effettuare le valutazioni della onerosità delle proroghe, anche ai fini delle eventuali classificazioni della esposizione come deteriorata, conteggiando temporalmente il solo periodo oggetto di proroga, cioè solo il periodo non più coperto dalle linee guida dell'Eba. In questo modo si evita il rischio di riclassificare automaticamente come un prestito in default il prolungamento delle moratorie per legge, quale quello disposto in Italia con la legge di bilancio per il 2021. (Rin)