Covid: von der Leyen, il 70 per cento degli europei vaccinati entro agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ursula von der Leyen difende l'operato della Commissione europea sui vaccini, conferma l'obiettivo dl immunizzare il 70 per cento della popolazione adulta entro l'estate e annuncia che con AstraZeneca — che ha annullato il 70-75 per cento delle consegne all'Unione per il primo trimestre — non finisce qui: "Ci aspettiamo che recuperi le dosi tagliate", afferma la numero uno dell'Eurogoverno in una intervista a "la Repubblica". La strategia per ripristinare le forniture dell'azienda anglo-svedese — spiega — si basa sul meccanismo per l'export lanciato venerdì scorso grazie al quale Bruxelles avrà i numeri dei vaccini venduti fuori dal continente da dicembre ad oggi: "Quando avremo i dati completi torneremo al tavolo con AstraZeneca e li richiameremo ai loro obblighi". Il 2020 nonostante la pandemia è stato un anno di successo per la Commissione. Il 2021, invece, per via del vaccini sembra già costellato di errori. "In politica ci sono sempre alti e bassi, ma l'importante in una campagna di immunizzazione è centrare il risultato finale. Siamo appena all'inizio di una maratona e mi sento di confermare l'obiettivo di arrivare a vaccinare il 70 per cento della popolazione adulta in Europa entro l'estate. A un mese dall'avvio delle inoculazioni abbiamo consegnato 18 milioni di dosi". (segue) (Beb)