Covid: von der Leyen, il 70 per cento degli europei vaccinati entro agosto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Posso dire - aggiunge - che a febbraio ne arriveranno altre 33 milioni e a marzo 55 milioni. Nel secondo trimestre saranno ancora di più: 300 milioni dalle tre aziende già autorizzate dall'Ema (Pfizer-BionTech, Moderna e AstraZeneca) e, se otterranno anche loro il via libera, altre 80 milioni di fiale da Johnson and Johnson e Curevac. Siamo sulla buona strada, alla fine avremo 2,3 miliardi di vaccini, quasi il triplo di quelli che ci servono e potremo aiutare anche i paesi vicini all'Unione". Negoziando a nome dei Ventisette la Commissione ha spuntato prezzi bassi per i vaccini: c'è chi la accusa di avere risparmiato a scapito dells velocità. "Abbiamo investito 2,7 miliardi per aumentare la capacità delle compagnie ad arrivare al vaccino assumendoci il rischio d'impresa: grazie a questi soldi il composto è arrivato già a dicembre. Ora iniziano i pagamenti dei governi per le consegne. Si tratta di somme enormi". "È vero - osserva il presidente - che altri Paesi sono partiti qualche settimana prima con le autorizzazioni d'urgenza, ma noi abbiamo deciso di non prendere scorciatoie perché vogliamo che l'Ema sia certa sulla sicurezza: iniettare una sostanza biologica in un corpo sano è una responsabilità enorme e sono convinta che aspettare 3 o 4 settimane per l'autorizzazione sia la scelta giusta", ha concluso von der Leyen. (Beb)