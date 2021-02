Credito: Abete (Bnl), ho contribuito a realizzare un progetto di respiro europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi avvio alla conclusione di questo mio lungo impegno con la profonda soddisfazione di aver contribuito a realizzare un progetto complesso, di respiro europeo ma con una forte impronta nazionale". Lo ha detto a "Il Sole 24 Ore" Luigi Abete, il quale ha annunciato nei giorni scorsi che a fine aprile, con l'assemblea di approvazione del bilancio e rinnovo del cda, lascerà la presidenza della Bnl, che ricopre dal 1998, anche se faceva parte del consiglio dal 1996, appena lasciata la presidenza di Confindustria. Un quarto di secolo complessivamente, quindi, che ha visto un radicale cambiamento del sistema bancario e della stessa Bnl, la "banca del Tesoro" per quasi un secolo che oggi è parte del gruppo Bnp Paribas. Una decisione quindi del tutto concordata con l'azionista, anche per la successione. "Già due anni fa avevo espresso al ceo del gruppo, Jean Laurent Bonnafé, la mia intenzione di non andare oltre questa scadenza, considerando esaurito il mio compito. Nel gruppo c'è la regola dei 70 anni, un'eccezione è stata fatta per me tre anni orsono, ma io non ero interessato alla seconda che di fatto fa decadere la regola". (segue) (Res)