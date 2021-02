Credito: Abete (Bnl), ho contribuito a realizzare un progetto di respiro europeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova linea di governo è già stata delineata. "Sono molto soddisfatto della decisione sulla successione alla presidenza di Andrea Munari, da cinque anni un ottimo amministratore delegato che ha innalzato il livello competitivo della Banca e che ha valorizzato il coordinamento delle altre attività del Gruppo in Italia. Accanto a lui, ci sarà Elena Goitini, la prima donna amministratore delegato di una grande banca in Italia, individuata all'interno del gruppo". Quanto all'integrazione con Bnp Paribas, "questa scelta è stata il frutto di un processo che ha coinvolto tutta la comunità Bnl. Avevamo tre strade: o restare da soli, 'stand-alone' si diceva, con tutti i rischi che sarebbero sorti dalle varie crisi e che oggi investono altre realtà. La seconda era integrarci con un gruppo italiano, il che avrebbe inevitabilmente comportato la scomparsa del marchio e quindi anche di molte delle nostre specificità, oppure essere parte di un gruppo multinazionale, unica strada per mantenere l'identità di banca italiana", ha concluso Abete. (Res)