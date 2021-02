Ict: Dopfner (Axel Springer), gli Usa ci aiutino a frenare gli over the top

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Milano Finanza" pubblica la lettera di risposta all'amministratore delegato di Axel Springer, Mathias Dopfner, del presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen: "Molte grazie per la tua gentile lettera aperta - esordisce il il presidente - Per caso, lo stesso giorno in cui è stata pubblicata online, ho parlato al Forum economico mondiale virtuale di Davos, anche sull'argomento da te sollevato, ovvero il lato oscuro della digitalizzazione. Il potere crescente delle più grandi piattaforme Internet e la loro incredibile influenza economica e persino politica mi preoccupano sempre più. Condivido la tua opinione, che non si possa parlare solo della grande promessa del mondo digitale; dobbiamo anche parlare dei problemi che sta creando per le nostre economie, le nostre società e anche la nostra democrazia". "E' essenziale per noi - continua - proteggere la nostra democrazia ogni giorno e preservare le nostre istituzioni dall' influenza dell' incitamento all'odio, dalla disinformazione, dalle notizie false e dall'incitamento alla violenza. Ecco perché in Europa abbiamo deciso di concentrarci sulla digitalizzazione accanto alla protezione del clima nella ripresa post-Coronavirus". (segue) (Res)