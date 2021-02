Ict: Dopfner (Axel Springer), gli Usa ci aiutino a frenare gli over the top (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Von der Leyen ricorda che "iI 20 per cento delle risorse del nostro programma di rilancio Next Generation EU sarà speso in progetti digitali. E tuttavia, con tutta l'apertura alle innovazioni del mondo digitale, l'Europa non deve mai dimenticare a chi queste applicazioni e possibilità sono destinate in ultima analisi: i nostri cittadini. Per noi, né il mercato né lo Stato ma piuttosto le persone, sono al centro dell'approccio europeo. Ecco perché a dicembre la Commissione ha lanciato la legge sui servizi digitali e quella sul mercato digitale". Il presidente osserva inoltre che "per quanto possa essere stato allettante per Twitter disattivare l'account di Donald Trump a mezzanotte e cinque, un'interferenza così grave con la libertà di espressione non dovrebbe essere basata solo sulle regole aziendali. Deve esistere un quadro giuridico per decisioni di così vasta portata. E quel quadro giuridico dovrebbe essere deciso dai parlamenti e dai politici, non dai dirigenti della Silicon Valley". "In futuro - aggiunge - vogliamo utilizzare il nostro Digital Markets Act per vietare alle grandi piattaforme Internet di combinare automaticamente in un unico profilo i dati personali dei loro utenti, raccolti dalla loro piattaforma principale, con dati aggiuntivi da altri servizi. Questo è il modo in cui intendiamo evitare la nascita di una sorta di consumatore trasparente. Questo garantirà inoltre che la concorrenza rimanga equa". (segue) (Res)