Ict: Dopfner (Axel Springer), gli Usa ci aiutino a frenare gli over the top (3)

- Il presidente scrive infine che "il nostro mercato interno, con accesso a 450 milioni di consumatori, esiste per fare affari e invitiamo le aziende di tutto il mondo a beneficiare di questa opportunità unica. In cambio ci aspettiamo che contribuiscano a finanziare tutto ciò che rende il nostro mercato unico così forte: scuole e università, ricerca e infrastrutture, istituzioni pubbliche affidabili e un servizio sanitario che, giorno dopo giorno in questa crisi, sta dimostrando la sua capacità di recupero". "Vorremmo quindi - conclude von der Leyen - intensificare le discussioni su una tassa di questo tipo nel quadro dell'Ocse speriamo di raggiungere un accordo anche con gli Stati Uniti. Ma restiamo determinati a trovare una soluzione, se necessario da soli in Europa, nel corso di quest'anno". (Res)