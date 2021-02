Usa: il segretario di Stato Blinken concede la prima intervista e critica Cina e Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, ha duramente criticato Cina e Russa per le recenti strette al dissenso in quei due Paesi, nel corso di una intervista concessa all'emittente televisiva Usa "Nbc". L'intervista, trasmessa nella serata di ieri, primo febbraio, è la prima concessa da Blinken ai media statunitensi dopo la conferma della sua nomina a segretario di Stato. Pechino, ha accusato il funzionario, ha minato "platealmente" l'autonomia di Hong Kong e le libertà godute dai suoi cittadini, che sono "vittime della repressione delle autorità cinesi. Dovremmo fare qualcosa per dar loro riparo". Blinken ha anche definito "un grave problema" la mancanza di trasparenza delle autorità cinesi in merito alla pandemia di Covid-19, ed ha accusato Pechino di non aver dato pieno accesso ai siti da dove avrebbe avuto origine la pandemia.Nel corso dell'intervista, Blinken si è detto "profondamente disturbato dalla violenta risposta" delle autorità russe alle manifestazioni di protesta promosse dall'oppositore Aleksej Navalnyj, culminate nell'arresto di 5.300 persone. Riferendosi alle sanzioni già varate dagli Usa nei confronti della Russia, e all'ipotesi di imporne di nuove, Blinken ha affermato che "il governo russo commette un grave errore se pensa si tratti di noi. Riguarda loro e il loro governo. Riguarda la frustrazione del popolo russo per la corruzione, l'autocrazia, e penso che dovrebbero guardare al loro interno, e non all'estero", ha dichiarato il segretario di Stato. Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha replicato ieri che la Russia intende ignorare le dichiarazioni di Blinken, ed ha messo in guardia Washington dall'imporre nuove sanzioni. (Nys)