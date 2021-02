Usa-Ucraina: colloquio fra Blinken e ministro Esteri Kuleba, ribadito sostegno a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato, Antony Blinken, ha parlato al telefono con il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. Lo ha annunciato il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. “Il segretario ha sottolineato il forte sostegno bipartisan all'Ucraina e la priorità che gli Stati Uniti attribuiscono alla sovranità, all'integrità territoriale e alle aspirazioni euro-atlantiche dell'Ucraina”, ha detto Price, secondo cui Blinken “si è impegnato a continuare la solida assistenza economica e militare degli Stati Uniti all'Ucraina”. Il segretario, ha proseguito il portavoce, “ha sottolineato l'importanza del fatto che l'Ucraina continui a compiere progressi nella lotta alla corruzione e nell'attuazione dello stato di diritto e delle riforme economiche che rafforzeranno le istituzioni ucraine e garantiranno un futuro luminoso e prospero a tutti gli ucraini”. Blinken e Kuleba ha anche discusso degli sforzi in corso dell'Ucraina per combattere il Covid-19 e per raggiungere una risoluzione diplomatica all'aggressione russa nell'Ucraina orientale e in Crimea. (Rum)