Cina: Covid, esperti Oms oggi in visita a Centro per la salute animale di Wuhan

- La squadra di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) è arrivata oggi, 2 febbraio, in una struttura per la salute degli animali a Wuhan, nel corso della sua indagine sulle origini della pandemia di coronavirus nella città centrale cinese. Lo riferisce la stampa internazionale. Il gruppo indipendente ha già visitato ospedali che hanno svolto un ruolo cruciale nell'emergenza sanitaria, il Centro regionale di controllo delle malattie e il mercato del pesce di Huanan, dove si ritiene che il primo gruppo di infezioni abbia avuto origine alla fine del 2019. "Il viaggio sta andando davvero bene, eccellente", ha riferito ai giornalisti uno dei suoi membri, Peter Daszak, presidente della EcoHealth Alliance, poco prima di entrare nel centro per la salute animale. Il centro nella provincia di Hubei potrebbe fornire informazioni su come un coronavirus nei pipistrelli nel sud-ovest della Cina potrebbe essere passato nell'uomo, forse tramite una specie intermedia. Fra i presenti all'ispezione vi è anche Peter Ben Embarek, leader del gruppo e massimo esperto dell'Oms sulle malattie zoonotiche, ovvero che si trasmettono dagli animali agli uomini. Ieri, primo febbraio, il massimo funzionario dell'Oms per le emergenze, Mike Ryan, ha spiegato che l'indagine potrebbe non trovare tutte le risposte sulle origini del virus, descrivendo la missione come un "romanzo poliziesco" in cui si continuano a sollevare sempre nuove domande. In merito allo scetticismo sui possibili risultati dell'indagine, Ryan ha affermato che la squadra "merita il sostegno della comunità internazionale e merita di poter portare a termine il proprio lavoro". (segue) (Cip)