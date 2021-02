Cina: Covid, esperti Oms oggi in visita a Centro per la salute animale di Wuhan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La squadra di esperti Oms ha visitato ieri il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) della provincia di Hubei, di cui la città è la capitale. Il gruppo di esperti indipendenti ha lasciato giovedì scorso l'albergo dopo due settimane di quarantena e sta conducendo analisi sul campo. L'Oms, che ha cercato di gestire le aspettative per la missione, ha annunciato che i membri del team si sarebbero limitati alle visite organizzate dalla parte cinese e non avrebbero avuto alcun contatto con i membri della comunità, a causa delle restrizioni sanitarie. Non è stato reso noto alcun itinerario completo per il lavoro sul campo e i giornalisti che si occupano della visita, strettamente controllata, sono stati tenuti a distanza. In merito alle prime visite effettuate Embarek, alla guida del gruppo, ha dichiarato il 28 gennaio al "Global Times" che, sebbene il mercato del pesce di Huanan sia stato chiuso, gli esperti ritengono che ci sia ancora molto da vedere in loco. "[Speriamo di] capire l'ambientazione, vedere i luoghi in cui i casi erano collegati, ricostruire l'evento iniziale localmente, cercare documenti di animali, prodotti scambiati. E possibilmente parlare con alcuni dei commercianti che erano lì in quel momento", ha spiegato Embarek. L'Oms ha anche spiegato che nel corso delle loro visite, gli esperti dovrebbero ricevere il supporto, l'accesso e i dati di cui hanno bisogno. Oltre al mercato e al Cdc dovrebbe essere visitato l'Istituto di virologia di Wuhan, ha precisato l'organizzazione. Secondo Embarek, dovrebbero anche essere rivisti e analizzati i risultati dei recenti studi condotti sul posto e vedere quanto si può imparare da essi. "Gli esperti svilupperanno quindi una serie di ipotesi su come il virus si è trasmesso agli esseri umani ed esploreranno ciascuna di esse. Successivamente, pianificheranno nuovi studi per comprendere ed esplorare meglio ciascuna teoria", ha aggiunto. "Abbiamo ottimi rapporti tra le due squadre. Credo che non ci saranno restrizioni o limitazioni nel lavorare con i nostri colleghi cinesi o nel visitare luoghi che il team congiunto ritiene di interesse", aveva osservato allora Embarek. (segue) (Cip)