Cina: Covid, esperti Oms oggi in visita a Centro per la salute animale di Wuhan (3)

- Il giorno precedente, il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato di apprezzare una franca discussione sulla missione delle origini della pandemia di Covid-19 con Ma Xiaowei, capo della Commissione sanitaria nazionale cinese. "Non ci sono garanzie di risposte", ha dichiarato alla stampa Mike Ryan, capo dell'emergenza dell'Oms, all'inizio di questo mese. "È un compito difficile stabilire completamente le origini e talvolta possono essere necessari due, tre o quattro tentativi per essere in grado di farlo in contesti diversi". La squadra investigativa sarebbe dovuta arrivare a Wuhan all'inizio di gennaio e i ritardi dovuti alla parte cinese hanno suscitato critiche pubbliche dal capo dell'Oms, che l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato di essere "sino-centrico" all'inizio dell'epidemia. (segue) (Cip)