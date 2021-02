Usa: aiuti anti-Covid, Casa Bianca definisce "produttivo" il confronto coi repubblicani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi Biden ha più volte affermato di voler perseguire un accordo bipartisan in merito alle prossime misure di sostegno all'economia Usa. Ieri, però, la Casa Bianca ha minimizzato la possibilità che il presidente degli Stati Uniti potesse intavolare immediatamente un negoziato con i senatori repubblicani. La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha evidenziato che l’incontro rappresenta certamente un'opportunità per Biden di ascoltare i Repubblicani, ma non di negoziare con loro. I Democratici, frattanto, stanno gettando le basi per l'approvazione unilaterale delle misure di stimolo questa settimana. la Camera dovrebbe approvare una risoluzione di bilancio domani, 3 febbraio, mentre il Senato dovrebbe agire prima dell'inizio del processo di impeachment all'ex presidente Donald Trump, il prossimo 9 febbraio. (segue) (Nys)