Brasile: Arthur Lira, candidato di Bolsonaro eletto presidente della Camera

- La Camera dei deputati del Brasile ha eletto Arthur Lira, del conservatore partito Progressisti, come nuovo presidente. Si tratta di una vittoria per il presidente Jair Bolsonaro, che - dopo l'affermazione di Rodrigo Pacheco al Senato - potrà contare su un Parlamento sintonizzato sulle sue priorità. Lira ha ottenuto la vittoria al primo turno con 302 voti, contro i 145 dello sfidante, Baleia Rossi (Movimento della democrazia brasiliana Mdb), sostenuto dal presidente della Camera uscente Rodrigo Maia. Gli speaker di camera e Senato dureranno in carica fino al febbraio successivo all'elezione del nuovo presidente, a ottobre del 2022. L'affermazione di candidati vicini a Bolsonaro, con maggioranze ricavate all'interno della frammentata trama di partiti sulla scena, possono aiutare a portare avanti la ancora nutrita agenda di riforme. Senza contare che il presidente della Camera, terza carica istituzionale dopo presidente e vicepresidente, ha tra i suoi poteri quello di accettare o archiviare proposte di impeachment nei confronti del capo dello Stato: ad oggi almeno 60 richieste di questo tipo sono in attesa di un loro vaglio. (segue) (Brb)