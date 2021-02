Brasile: Arthur Lira, candidato di Bolsonaro eletto presidente della Camera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, come detto l'esponente del Partito democratico (Dem) Rodrigo Pacheco era stato eletto presidente del Senato. Pacheco ha vinto al primo turno con 57 degli 81 voti. Lo sfidante, Simone Tebet del Movimento per la democrazia brasiliana (Mdb) ha invece ottenuto 21 voti. I due gli sono rimasti gli unici in corsa dopo che gli altri candidati, poco prima del via alle operazioni di voto, hanno ritirato la propria candidatura. Pacheco godeva del sostegno di un ampio schieramento di forze, che andava da forze di centro e centrodestra - quali il Partito progressista (Pp), il Partito repubblicano dell'ordine sociale (Pros), il Partito liberale (Pl), il Partito sociali cristiano (Psc) e dal Partito repubblicano (Republicanos) - a formazioni tradizionali del centro sinistra come il Partito dei lavoratori (Pt) e Partido democratico laburista (Pdt). A sostegno di Simone Tebet, del Movimento della democrazia brasiliana (Mdb), sono andati anche i voti del partito Possiamo (Podemos), Cittadinanza, dal Partito socialista brasiliano (Psb), del Partito social liberale (Psl). Il Partito della social democrazia brasiliana (Psdb) ha lasciato libertà di scelta ai propri senatori. (Brb)