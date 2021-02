Russia: il tribunale decide oggi la commutazione della pena per Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi al tribunale della città di Mosca l'udienza per esaminare la richiesta del Servizio penitenziario federale di commutare la libertà vigilata di Aleksej Navalnyj in una pena detentiva per il caso Yves Rocher. L’udienza si sarebbe dovuta svolgere al tribunale Simonovskij di Mosca ma, dato l’elevato numero di giornalisti accreditati a seguire l’udienza, si è deciso di trasferirla nella sede centrale del tribunale di Mosca che ospita locali adeguati a tali esigenze. L'udienza è fissata alle 11 ora di Mosca (9 italiane). Navalnyj, che ha completato il periodo di quarantena di 14 giorni, trascorso nella cella del centro di detenzione preventiva, sarà presente di persona in tribunale.Nel 2014 la Corte superiore di Zamoskvoretskij di Mosca ha condannato Aleksej Navalnyj e suo fratello Oleg con l’accusa di sottrazione di fondi aziendali, frode con abuso d’ufficio su larga scala e riciclaggio di denaro. In base al verdetto, Navalnyj è stato condannato a tre anni e mezzo di reclusione con la sospensione condizionale della pena, mentre Oleg a tre anni e mezzo. Dopo essere stato dimesso dall'ospedale in Germania, dove era stato ricoverato per l’avvelenamento dello scorso agosto, l’oppositore russo "ha eluso completamente il controllo previsto dalla legge", si legge nella richiesta del Servizio penitenziario, che per questo chiede che la libertà vigilata di cui Navalnyj ha goduto in questi anni venga commutata in una pena detentiva.(Rum)