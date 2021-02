Georgia: appello presidente Zourabichvili a maggioranza e opposizione, è tempo di unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Georgia è tempo di unità e solidarietà: con queste parole la presidente Salome Zourabichvili ha aperto il suo discorso alla nazione, rivolto in particolare ai partiti di maggioranza e opposizione affinché pongano fine allo stallo politico in corso da settimane nel Paese. Secondo Zourabichvili, l'opposizione ha “un ruolo importante da svolgere”, in primo luogo, perché “non è mai stata così forte in Parlamento con 60 seggi su 150 e otto partiti di opposizione”. Secondo la presidente, che ha fatto riferimento alla decisione dell’opposizione di rifiutare i mandati ottenuti alle parlamentari dello scorso ottobre, il rifiuto di tali responsabilità politiche e di una reale influenza, soprattutto da parte dei partiti di nuova formazione, è incomprensibile dal punto di vista politico. "Di recente, la Georgia è passata a un sistema parlamentare completo e, con le recenti elezioni, la gente ha eletto un Parlamento multipartitico, un fatto che rappresenta un nuovo livello di democrazia. Oggi il Paese ha bisogno di realizzare pienamente questo sistema! Il tempo sta finendo! La crisi causata dalla pandemia di Covid-19 richiede un Parlamento efficiente e rapido e un approccio ragionevole da parte di tutti! Le controversie politiche non consentono di affrontare queste difficili sfide! È tempo di unità e solidarietà all'interno del Paese, oltre che a livello internazionale”, ha detto Zourabichvili. (segue) (Rum)