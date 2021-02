Georgia: appello presidente Zourabichvili a maggioranza e opposizione, è tempo di unità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la presidente, l'opposizione ha una grande responsabilità nei confronti del suo elettorato, poiché ha promesso la vittoria e non proteste permanenti. “Hanno promesso di dare voce a posizioni politiche alternative dalla tribuna parlamentare e di attuarle per legge e non boicottando i lavori legislativi. La maggioranza degli elettori dell'opposizione sostiene questo coinvolgimento attivo e il rispetto dei loro mandati. Oggi è in gioco la fiducia degli elettori nei partiti e nel sistema istituzionale", ha affermato Zourabichvili. Secondo la presidente, anche la responsabilità della maggioranza è notevole. "La maggioranza ha bisogno di un'opposizione che metta in discussione e critichi le loro decisioni: questa è una necessità per un sistema democratico! L'azione della maggioranza senza opposizione comporta un rischio maggiore di sbagliare. Invece, abbiamo bisogno di un dibattito parlamentare, anche feroce e a volte spietato, non solo per gestire la crisi attuale, ma anche per affrontare le nostre sfide chiave, come la risoluzione dei conflitti, un nuovo piano per lo sviluppo a lungo termine e la pianificazione delle riforme sulla via dell'integrazione euro-atlantica. Questi obiettivi ambiziosi non possono che essere ottenuto ascoltandoci e lavorando insieme!”, ha detto Zourabichvili. (Rum)