Roma: rintracciato responsabile di una rapina a Pavona, arrestato 18enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' un 18enne, romeno, il responsabile di una rapina commessa nel dicembre scorso ai danni di un cinese. La vittima, rapinato a Pavona di un telefono, ha immediatamente sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di Albano Laziale. Grazie alla prima attività investigativa i militari dell'Arma sono riusciti a risalire all'autore e a denunciarlo, senza però poterlo rintracciare presso la sua abitazione. L'attività di indagine è poi proseguita grazie agli agenti del commissariato di Albano Laziale diretto da Antonio Masala. In particolare, nel corso di un controllo del territorio i poliziotti hanno fermato, tra via Ardeatina e via Pavona, una macchina di grossa cilindrata con a bordo tre persone. Nel corso dell'accertamento i poliziotti hanno così verificato che tra gli occupanti del veicolo c'era anche P.M., con ancora indosso il telefono cellulare rubato. Visti gli elementi indiziari emersi nel corso dell'attività, considerato il fatto che il ragazzo si era reso irreperibile, il 18enne è stato sottoposto a fermo per il reato di rapina. Il fermo è stato poi convalidato dall'Autorità giudiziaria. (Rer)