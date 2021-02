Cina: Covid, 30 contagi nelle ultime 24 ore, il dato più basso in un mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore la Cina ha registrato il minor numero di nuovi casi di coronavirus in un mese poiché i casi importati hanno superato le infezioni locali. È quanto emerge dai dati ufficiali pubblicati oggi dalla Commissione sanitaria nazionale, che suggeriscono che la peggiore ondata del Paese da marzo 2020 sia stata contenuta prima delle vacanze del Festival di Primavera, in corso in questi giorni nel Paese. La Cina continentale ha riportato 30 casi nelle ultime 24 ore, inclusi 12 casi trasmessi localmente. Di questi ultimi, otto sono stati segnalati nella provincia di Heilongjiang e quattro in quella di Jilin. Sono stati segnalati in totale 18 nuovi casi importati, di cui sette a Shanghai, tre nel Jiangsu, due nel Liaoning e nel Guangdong e uno a Pechino, nello Shanxi, nel Sichuan e nello Shaanxi. Non è stato registrato alcun decesso correlato alla malattia. Ieri, primo febbraio, 62 pazienti Covid-19 sono stati dimessi dagli ospedali a seguito del loro recupero. Secondo i dati aggiornati a ieri, 4.735 casi importati sono stati segnalati nella Cina continentale. Tra questi, 4.426 pazienti sono stati dimessi dagli ospedali dopo la guarigione e 309 restano ricoverati. Nessun decesso è stato segnalato tra i casi importati. Il numero totale di casi confermati in Cina ha raggiunto quota 89.594, inclusi 1.582 pazienti ancora in trattamento, 72 dei quali in condizioni gravi. Sono stati dichiarati guariti 83.376 pazienti mentre 4.636 sono i deceduti a causa del virus. Nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong i casi confermati sono 10.486, con 182 decessi, mentre a Macao sono 47 e a Taiwan 912 casi, con otto decessi. (Cip)