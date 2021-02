© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le varianti preoccupano e non devono diffondersi altrimenti combatteremmo con un altro problema gigantesco. Bisogna vaccinare e vaccinare ovunque nel mondo". Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa (Pd), a "Radio anch'io" su Rai Radio. "In paesi dove non si vaccina può nascere una nuova variante che si diffonde e alcune sono più pericolose di altre", ha aggiunto. (Rin)