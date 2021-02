Viatnam: Hanoi supera la Cina come economia più performante dell'Asia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam ha superato tutte le altre economie della regione, inclusa la Cina, classificandosi al primo posto per tasso di crescita nel 2020. Lo scrive il quotidiano "Vietnam Express", puntualizzando che alcuni Paesi asiatici non hanno ancora pubblicato i dati ufficiali relativi all'andamento delle loro economie nel quarto trimestre dello scorso anno. Secondo i dati compilati dall'emittente statunitense Cnbc, sulla base delle statistiche dei singoli Stati e di istituzioni internazionali come il Fondo monetario internazionale (Fmi), Il Vietnam è una di sole tre economie asiatiche ad aver conseguito una crescita lo scorso anno, assieme a Taiwan e alla Cina. Secondo le valutazioni preliminari del governo vietnamita, Hanoi ha conseguito lo scorso anno una crescita del pil del 2,9 per cento, più del 2,3 per cento della Cina. Tutte le altre principali economie della regione hanno subito una contrazione a causa della pandemia. Secondo la società di consulenza britannica Centre for Economics and Business Research, l'economia del Vietnam quadruplicherà entro il 2035, sino a diventare la 19ma al mondo per volume del pil. (Fim)