Cina: vaccini, arrestate 80 persone e confiscate tremila dosi false

- La polizia cinese ha arrestato più di 80 persone e confiscato oltre tremila dosi false di vaccino contro il coronavirus nell'ambito di una campagna per combattere i reati legati al vaccino. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Secondo quanto riferito, i sospetti erano operativi almeno dal settembre dello scorso anno e tutte le dosi false sono state rintracciate. Secondo quanto riportato dal quotidiano cinese "Global Times" che cita una fonte vicina a un importante produttore cinese di vaccini, i vaccini falsi sono stati realizzati iniettando soluzione salina in siringhe e i sospetti potrebbero aver avuto l'intenzione di inviarli all'estero. Secondo "Xinhua", l'operazione è stata eseguita dalla polizia in più luoghi, tra cui Pechino, Shanghai e la provincia orientale dello Shandong.(Cip)