Zampa annuncia: "Entro l'autunno il 70 per cento degli italiani sarà immunizzato"

Io credo che con uno sforzo grandissimo potremo arrivare dopo l'estate, a settembre-ottobre come avevamo previsto, a vaccinare il 70 per cento degli italiani. Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa (Pd), a "Radio anch'io" su Rai Radio. "Si tratta - ha aggiunto - di mettere la macchina sotto una grande pressione, più di quanto avessimo inizialmente immaginato, vaccinando anche 18-20 ore al giorno", ha detto ancora spiegando che "le varianti preoccupano e non devono diffondersi altrimenti combatteremmo con un altro problema gigantesco. Bisogna vaccinare e vaccinare ovunque nel mondo". Zampa ha anche sottolineato che "in Paesi dove non si vaccina può nascere una nuova variante che si diffonde e alcune sono più pericolose di altre".Intanto, sono 2.003.543 le dosi di vaccino anti-Covid già somministrate agli italiani. Nella settimana appena trascorsa - informano in una nota gli uffici del commissario straordinario all'emergenza - si sono effettuate in media 78 mila vaccini al giorno nei 293 centri vaccinali individuati d'intesa con le Regioni, nonostante i ritardi delle consegne da parte delle aziende produttrici. Si è trattato, prevalentemente, della somministrazione della seconda dose ai cittadini che avevano già ricevuto la prima all'inizio della campagna. L'Italia è, attualmente, il Paese europeo che ha il maggior numero di "vaccinati", cioè di cittadini che hanno già effettuato sia la prima sia la seconda dose: 659.565 contro i 532 mila della Germania e i 251 mila della Spagna. Mentre in Francia i cittadini già vaccinati non superano le 45 mila unità. Siamo al terzo posto, inoltre - continua la nota - per vaccini somministrati in rapporto alla popolazione (1,07 per cento), dopo la Danimarca e la Slovenia, ma prima della Germania (0,64 per cento), della Spagna (0,54 per cento) e della Francia (0,07 per cento). Ormai, alla totalità della platea di cittadini che rientrava nella cosiddetta fase 1 (medici, infermieri, operatori sociosanitari e ospiti delle Residenze per anziani) è stata somministrata almeno una dose del vaccino anti-Covid.Venendo ai contagi, sono 7.925 i nuovi casi registrati per un totale di 2.560.957 dall'inizio dell'epidemia. Il numero di decessi è pari a 329. In base all'ultimo bollettino del ministero della Salute sono 142.419 i tamponi processati, con il rapporto test-positivi al 5,5 per cento. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (1.093), la Campania (994), l'Emilia-Romagna (1.051) e Sicilia (766).