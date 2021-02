Roma: Campidoglio, iniziata riqualificazione viale Palmiro Togliatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via nei giorni scorsi la riqualificazione di viale Palmiro Togliatti nel tratto tra via Prenestina e via delle Robinie coordinata dal Dipartimento Simu di Roma Capitale. L'intervento, per un importo complessivo di 2,3 milioni di euro, viene eseguito su un tratto di circa 1,4 chilometri per senso di marcia. I lavori sono effettuati di notte per non arrecare disagio i cittadini. Lo comunica in una nota il Campidoglio. Sono previste lavorazioni sul manto stradale, nei tratti particolarmente ammalorati, comprese quelle sulle corsie preferenziali riservate agli autobus, la pulizia delle caditoie e tombini con il ripristino della corretta funzionalità del sistema idraulico, la riqualificazione della segnaletica orizzontale e verticale con l'utilizzo di materiale più resistente e duraturo nel tempo, soprattutto in prossimità degli attraversamenti pedonali. (segue) (Com)