Roma: Campidoglio, iniziata riqualificazione viale Palmiro Togliatti (2)

- "Chi percorre viale Palmiro Togliatti in questi giorni potrà finalmente vedere dei lavori in corso sul manto stradale. Stiamo, infatti, riqualificando una delle arterie di traffico più utilizzate per spostarsi nella periferia est della città che, per via della percorrenza di migliaia di veicoli ogni giorno, è soggetta ad una veloce usura nel tempo. Ora non ci occuperemo di rinnovare solo l'asfalto, ma dedicheremo grande attenzione alla segnaletica per potenziare la sicurezza dei cittadini mentre attraversano semplicemente la strada, quando aspettano l'autobus alla fermata o stanno portando i propri figli a scuola", ha spiegato in una nota la sindaca di Roma Virginia Raggi. (segue) (Com)