Roma: Campidoglio, iniziata riqualificazione viale Palmiro Togliatti (3)

- "Viale Palmiro Togliatti è solo un'altra delle strade nuove di periferia. Sono molto contenta per l'avvio di un altro importante cantiere per la nostra città. È una strada che collega vari quartieri del quadrante est. Abbiamo investito molto per riqualificarla in questo tratto perché gravemente ammalorata. È un intervento molto atteso dai residenti, che ripristina la funzionalità e la sicurezza della strada non solo per i veicoli privati, ma anche per i mezzi pubblici", ha sottolineato l'assessora alle Infrastrutture Linda Meleo. (Com)