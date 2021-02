Nagorno-Karabakh: Armenia si rivolge alla Cedu per violazioni azerbaigiane durante e dopo la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Armenia ha presentato una domanda interstatale contro l'Azerbaigian presso la Corte europea dei diritti umani (Cedu) sostenendo delle violazioni della Convenzione durante e in seguito agli scontri armati durati dal 27 settembre al 9 novembre del 2020. Lo ha annunciato il rappresentante dell'Armenia alla Cedu. In particolare, il governo armeno afferma che l'Azerbaigian ha violato il diritto alla vita, il divieto di tortura e ai trattamenti inumani, il diritto alla libertà, il diritto alla proprietà, il diritto alla vita personale e familiare, il diritto all'istruzione, nonché altri diritti previsti dalla Convenzione delle popolazioni dell'Artsakh (così si autodefinisce l’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh) e dell'Armenia. Inoltre, il governo di Erevan ha sollevato le questioni relative alla protezione dei diritti dei prigionieri di guerra; dei prigionieri civili individuali; degli sfollati; delle persone decedute e ferite e dei loro parenti; delle persone hanno perso la loro proprietà; dei giornalisti locali e internazionali. Nel fascicolo in cui è stata presentata la richiesta sono state inserite anche diverse prove che confermerebbero la validità di tali accuse. (segue) (Rum)