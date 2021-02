Covid: nel Lazio 44 mila prenotazioni vaccino over 80, "superate difficoltà iniziali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle ore 22 sono oltre 44 mila le doppie prenotazioni effettuate per il vaccino anti Covid rivolto agli over 80. Di queste circa 30 mila sono le prenotazioni a Roma città. Si legge sul portale Salute Lazio. “Non ci aspettavamo di prenotare la doppia dose di vaccino in dieci ore ad oltre 44 mila over 80. Il sistema sta migliorando superando progressivamente le oggettive difficoltà iniziali”, commenta l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. (Rer)