Usa-Iran: Zarif, Ue può mediare ritorno Washington all'accordo sul nucleare

- L’Unione europea potrebbe impegnarsi a mediare il rientro degli Stati Uniti d’America nell’accordo sul nucleare con l’Iran (Joint comprehensive plan of action, o Jcpoa). Lo ha detto il ministro degli Esteri di Teheran, Mohammad Javad Zarif, in un’intervista all’emittente statunitense “Cnn”, con particolare riferimento a Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza. Quest’ultimo, secondo Zarif, potrebbe "coreografare" le mosse necessarie perché gli Usa rientrino nell’accordo, dopo che l’ex presidente Donald Trump ha deciso di uscirne nel 2018. "Può esserci un meccanismo per coordinare ciò che bisogna fare", ha detto Zarif. L’accordo, che oltre a Usa e Iran coinvolge Regno Unito, Cina, Francia, Germania e Russia, prevede che Teheran accetti di limitare il suo programma nucleare in cambio di sollievo economico e, soprattutto, della garanzia di non subire ulteriori sanzioni dagli Stati Uniti. L’attuale inquilino della Casa Bianca, Joe Biden, ha affermato in più di un’occasione che se l'Iran tornerà ad osservare i propri impegni, lo farà anche Washington.(Nys)