Usa: tempesta di neve sulla costa orientale, rischio ritardo in vaccinazioni anti-Covid

- La violenta tempesta di neve che nelle scorse ore si è abbattuta sul nordest degli Stati Uniti sta provocando ritardi nella somministrazione di vaccini e test diagnostici per il Covid-19. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, precisando che la fase più acuta della perturbazione colpirà un'area compresa tra la zona montuosa dei Poconos e la Pennsylvania orientale fino al Connecticut e al Massachusetts. Le autorità locali hanno dichiarato lo stato d’emergenza nella città di New York e nel New Jersey, dove i siti di vaccinazione chiuderanno nelle prossime ore. Il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha esortato i residenti a lasciare le strade. Le autorità hanno chiuso terminal e depositi al porto di New York e nel New Jersey, il punto di accesso marittimo più trafficato della costa orientale. "Avere provviste in casa e star pronti a restare a casa per due giorni", ha avvertito Cuomo.(Nys)