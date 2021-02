Myanmar: le forze armate avrebbero effettuato centinaia di arresti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio del comandante in capo delle forze armate di Myanmar, Min Aung Hlaing, ha pubblicato un comunicato ufficiale in sei punti teso a giustificare il golpe di ieri mattina, culminato nell'arresto del consigliere di Stato Aung San Suu Kyi, del presidente Win Myint e dei vertici della Lega nazionale della democrazia. Nella nota, le forze armate accusano la commissione elettorale del paese di non aver ovviato alle "enormi falle" nelle liste elettorali presentate prima delle elezioni generali dello scorso 8 novembre. Le forze armate denunciano la mancata convocazione di una sessione parlamentare speciale per discutere i presunti brogli, così come di un incontro del Consiglio di sicurezza nazionale. Al sesto punto del documento, le forze armate promettono di organizzare nuove elezioni generali in accordo con i dettami della Costituzione del 2008, una volta conclude le "disposizioni emergenziali" in vigore da ieri mattina. Le forze armate promettono anche di trasferire i poteri politici al partito vincitore delle elezioni "in accordo con gli standard democratici". Nel documento non viene indicato alcun calendario per le ipotetiche nuove elezioni; questa mattina, però, le forze armate birmane hanno proclamato un periodo di emergenza nazionale della durata di un anno. (segue) (Inn)