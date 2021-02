Myanmar: le forze armate avrebbero effettuato centinaia di arresti (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attuale carta fondamentale del Myanmar è stata approvata nel 2008 con il favore dei generali all’epoca al potere. In base alla Costituzione in vigore, le forze armate hanno un’influenza cruciale sull’esecutivo e sulla vita politica del Paese: l’esercito controlla tre ministeri (Difesa, Affari interni e Affari di frontiera) e nomina il 25 per cento dei deputati del Parlamento. La Costituzione stabilisce inoltre che il presidente ha il potere di dichiarare lo Stato d’emergenza solo dopo aver consultato il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale (Ndsc), controllato dai vertici militari. Secondo la stampa locale, in queste ultime ore sono stati convocati diversi incontri a livello governativo per discutere di come attenuare le tensioni. La Lega nazionale per la democrazia (Lnd) di Aung San Suu Kyi, proclamata delle elezioni dell’8 novembre del 2020, ha invitato tutti i suoi rappresentanti in parlamento, riuniti nella capitale Naypyidaw in vista della sessione inaugurale dell’assemblea legislativa del primo febbraio prossimo, di mantenere la calma e di non opporre resistenza a un eventuale colpo di Stato. A infiammare la situazione è stata anche la comparsa di veicoli blindati nelle strade di Yangon. (segue) (Inn)