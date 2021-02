Malesia: coronavirus, Consiglio sicurezza valuta proroga provvedimenti restrittivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza nazionale della Malesia terrà un incontro straordinario oggi, 2 febbraio, per discutere una possibile proroga dell'ordinanza di controllo degli spostamenti varata in risposta alla pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato il ministro per la Sicurezza di quel Paese, Ismail Sabri Yaakob, dopo una serie di ispezioni a posti di blocco stradali a Sentul e Gombak. Commentando il maggior numero di contagi registrato nel Paese negli ultimi tre giorni, il ministro ha dichiarato che eventuali nuove misure, anche sul fronte della chiusura delle attività produttive, dovranno essere accuratamente bilanciate per limitare il più possibile le ricadute economiche. "Vogliamo tutelarci dalla Covid-19, ma allo stesso tempo non vogliamo che la gente muoia di fame", ha detto il funzionario. Yaakob ha ammesso che operatori di settori come la ristorazione hanno visto calare il loro reddito sino al 50 per cento, per effetto dei provvedimenti che limitano le loro attività alla vendita di cibo per asporto. (segue) (Fim)