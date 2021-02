Usa: scontro tra repubblicani, McConnell attacca la deputata Greene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Partito repubblicano al Senato federale degli Stati Uniti, Mitch McConnell, ha rivolto ieri un durissimo attacco alla deputata neoeletta Marjorie Taylor Greene, esponente del suo stesso partito nota per la sua adesione a una serie di teorie della cospirazione. In una nota pubblicata nella serata di ieri, primo febbraio, McConnell si è scagliato contro le "folli bugie e teorie del complotto", che rappresentano "un cancro per il Partito repubblicano e il nostro Paese". "Chi sostiene che forse nessun aereo abbia davvero colpito il Pentagono l'11 settembre, che alcune orribili sparatorie scolastiche siano una messa in scena, e che i Clinton abbiano abbattuto l'aereo di JFK Jr., non vive nella realtà", ha scritto McConnell, senza mai citare Greene per nome, ma riferendosi evidentemente alla deputata, al centro di polemiche e accuse da parte di entrambi i partiti sin dal suo insediamento, il mese scorso. "Tutto questo non ha nulla a che vedere con le difficoltà affrontate dalle famiglie americane, e col robusto dibattito in merito alla sostanza che può rafforzare il nostro partito", ha aggiunto il leader dei Repubblicani al Senato. Greene, nota per il suo sostegno all'ex presidente Donald Trump e per aver condiviso alcune teorie della teoria del complotto QAnon, ha replicato tramite uno stringato messaggio sul suo profilo Twitter: "Il vero cancro per il Partito repubblicano sono i repubblicani che non sanno fare altro che perdere con stile. E' colpa loro se stiamo perdendo il Paese", ha scritto la deputata". Alla Camera i Democratici insistono da giorni affinché la leadership repubblicana revochi il seggio assegnato a Greene alla commissione Istruzione, o perché quest'ultima venga espulsa dal Congresso. Il leader dei Repubblicani alla Camera, Kevin McCarthy, incontrerà Greene questa settimana. (Nys)