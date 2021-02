Sud-est Asiatico: Asean priorità del Regno Unito per il post-Brexit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha individuato negli accordi con le economie del Sud-est asiatico una "priorità" della sua politica commerciale dopo l'uscita formale del Paese dall'Unione europea, all'insegna dello slogan "Britannia Globale". Il Regno Unito ha lasciato l'Unione alla fine dello scorso anno, dopo un lungo periodo di transizione. Londra ha pubblicamente annunciato che gli accordi commerciali con paesi anglofoni quali Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda avranno la precedenza in cima all'agenda del Paese nei prossimo mesi, per ragioni di contiguità storica, culturale ed economica. Intervistato dal quotidiano "Nikkei", l'ambasciatore britannico presso l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, Jon Lambe, ha però dichiarato che "l'Asean ha per noi una priorità estremamente elevata". Il Regno Unito ha già sottoscritto accordi di libero scambio con Singapore e Vietnam, la cui negoziazione è stata però agevolata dagli accordi simili già sottoscritti dai due Paesi asiatici con l'Unione europea. (segue) (Git)