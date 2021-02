Sud-est Asiatico: Asean priorità del Regno Unito per il post-Brexit (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico punta però ad intensificare strutturalmente gli scambi con tutti e dieci i paesi dell'Associazione. Ieri Londra ha chiesto formalmente di aderire all'Accordo globale e progressivo per il Partenariato Trans-Pacifico (CpTpp, noto anche come Tpp-11), che attualmente è esteso al 13 per cento del prodotto interno lordo mondiale. Lambe ha dichiarato che "il commercio è una delle tante cose che fanno dell'Asean un partner naturale del Regno Unito". Attualmente Londra è già impegnata nella revisione congiunta delle relazioni commerciali con Thailandia e Indonesia, un passo preliminare verso la negoziazione di accordi di libero scambio. Il quotidiano "Nikkei" ricorda che nel 2019 l'interscambio tra i Paesi del Sud-est asiatico e il Regno Unito è ammontato a 35 miliardi di dollari, pari al 12 per cento dell'interscambio complessivo tra l'Asean e l'Ue: una quota inferiore solamente a quelle di Germania, Paesi Bassi e Francia. (Git)