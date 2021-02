Kosovo-Serbia: premier Hoti chiede a ambasciatori Quintetto e Ue condanna a parole di Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro per gli affari correnti kosovaro, Avdullah Hoti, ha inviato una lettera agli ambasciatori del Quintetto per il Kosovo (Francia, Italia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti), e al capo dell'Ufficio dell'Ue in Kosovo, esortandoli ad una reazione rispetto alle dichiarazioni del presidente serbo, Aleksandar Vucic, sulla "prontezza militare ai confini". Hoti ha affermato che la Serbia sta considerando l'introduzione del servizio militare obbligatorio a causa del Kosovo. Secondo il premier di Pristina, l'Ue dovrebbe prendere sul serio la "retorica" di Vucic aggiungendo tuttavia che il Kosovo non è interessato a tali dichiarazioni. "Abbiamo il nostro Esercito. Pronto e già al fianco dell'Esercito statunitense in missioni di mantenimento della pace. Stai calmo!", ha scritto Hoti su Facebook. Successivamente l'Ufficio del primo ministro ha rilasciato una dichiarazione in cui si afferma che le dichiarazioni di Vucic, nonché le pressioni e le intimidazioni delle minoranze non serbe, "mirano a interferire nelle elezioni parlamentari in Kosovo e ad ostacolare i processi democratici nel nostro paese". (segue) (Alt)