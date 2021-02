I fatti del giorno – Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo-Israele: oggi cerimonia per firma su avvio relazioni diplomatiche - Sarà firmata oggi la formalizzazione delle relazioni diplomatiche tra il Kosovo e lo Stato di Israele attraverso una solenne cerimonia virtuale. La firma ufficiale sull'avvio delle relazioni diplomatiche sarà apposta dal ministro degli Affari esteri e della Diaspora del Kosovo, Meliza Haradinaj-Stublla, e dall'omologo israeliano, Gabi Ashkenazi. "Il riconoscimento da parte di Israele è uno dei più grandi risultati per il Kosovo che è stato possibile grazie all'amico del nostro eterno alleato, gli Stati Uniti", ha detto Haradinaj-Stublla nei giorni scorsi. "Questo è un momento molto importante per noi, è la perpetuazione della lunga amicizia tra i nostri popoli, che ora viene coronata dall'instaurazione di relazioni diplomatiche", ha aggiunto il capo della diplomazia di Pristina. L'avvio delle relazioni diplomatiche tra Kosovo e Israele è parte dell'accordo sulla normalizzazione delle relazioni economiche tra Pristina e Belgrado firmato lo scorso alla Casa Bianca alla presenza dell'ex presidente Donald Trump. (segue) (Res)