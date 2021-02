I fatti del giorno – Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele-Kosovo: firmato accordo per avvio dei rapporti diplomatici - Israele e Kosovo hanno istituito ufficialmente i rapporti diplomatici bilaterali. E' quanto riferiscono i ministeri degli Esteri dei due Paesi dopo la cerimonia per la firma dell'accordo avvenuta oggi in video conferenza a causa della pandemia. L'accordo è stato firmato dai ministri degli Esteri di Israele e Kosovo, Gabi Ashkenazi e Meliza Haradinaj. "In questo giorno ringraziamo gli Stati Uniti d'America per la loro amicizia eterna e per il loro ruolo significativo nell'aiutare nell'istituzione dei rapporti diplomatici tra i nostri due Paesi", ha dichiarato scrivendo su Twitter la presidente ad interim del Kosovo Vjosa Osmani. (segue) (Res)