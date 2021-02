Governo: Tajani (FI), litigano per fare la stessa cosa di prima, serve altro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stanno litigando fra di loro per fare la stessa cosa che c’era prima e non si capisce perché si stia perdendo tempo questo tempo. Bisognerebbe a fare altro invece di litigare". Lo ha affermato il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo al Tg2 Post. Quanto alla possibilità di esecutivi di unità nazionale, "non abbiamo chiuso le porte come centrodestra e siamo pronti ad ascoltare le proposte del presidente della Repubblica. Riproporre la fotocopia del governo uscente sarebbe un errore clamoroso", ha aggiunto. (Rin)