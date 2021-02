Covid: Saviano contro Regione Lazio, scempio prenotazione vaccini over 80

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scrittore Roberto Saviano attacca dal suo profilo Twitter la Regione Lazio in merito ai problemi riscontrati oggi nella prenotazione del vaccino anti Covid agli over 80. "Lo scempio della prenotazione dei vaccini della Regione Lazio: pagine web non trovate, bug che segnalano errori, caricamenti pagine infiniti, server saturi, crash del sito. Qualcuno dovrà rispondere di questa inadeguatezza, di questo degrado, di questa inefficienza totale", scrive Saviano che in un altro tweet aggiunge: "La cosa peggiore del disastro Regione Lazio è che ce lo aspettavamo - continua Saviano -. Abbiamo provato a non arrenderci al luogo comune, a esercitare la fiducia e la speranza che per una volta sarebbe stato diverso. Invece come al solito l'approssimazione è la regola". (Rer)