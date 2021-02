Usa: Schumer, aperti al dialogo con repubblicani ma no a pacchetto aiuti "troppo piccolo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della maggioranza al Senato Usa, Chuck Schumer, ha ribadito che i democratici accolgono con favore la possibilità di dialogare con i repubblicani sui ristori economici anti-Covid proposti dal presidente Joe Biden, ma allo stesso tempo "non possono accettare" un pacchetto di aiuti "troppo piccolo per tirare fuori il nostro Paese dall'emergenza". Lo riferisce l'emittente "Cnn". "Dobbiamo agire molto presto per garantire assistenza a coloro che sono così disperatamente bisognosi", ha spiegato il senatore. La Casa Bianca ha minimizzato la possibilità che il presidente degli Stati Uniti intavoli un negoziato con i senatori repubblicani durante un incontro previsto per le prossime ore. La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha evidenziato che l’incontro rappresenterà certamente un'opportunità per Biden di ascoltare i repubblicani, ma non di negoziare con loro. Dieci senatori del Partito repubblicano dovrebbero incontrare l’inquilino della Casa Bianca alle 17:00 ora locale (le 23:00 in Italia) per proporre un pacchetto di aiuti economici da 618 miliardi di dollari per far fronte alla pandemia di Covid-19, quasi un terzo dei 1.900 miliardi promessi da Biden. "Questo incontro – ha spiegato Psaki - non serve a far accettare un'offerta al presidente, ma per lui è importante ascoltare le preoccupazioni e le idee di questo gruppo”. (Nys)