- "Dopo i problemi iniziali ottimi risultati delle prenotazioni per il vaccino anti Covid per gli over 80enni. Arriveremo tra un po' a oltre 50 mila prenotazione". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd Nicola Zingaretti. (Rer)