Usa: deputati Dem chiedono a Biden decreto per controllo attività social reclute Forze armate

- La deputata democratica Jackie Speier, che presiede la sotto-commissione sul personale militare dei servizi armati alla Camera dei rappresentanti Usa, ha invitato il presidente Joe Biden a emettere un ordine esecutivo per impegnare le agenzie federali nell’individuazione di fenomeni di estremismo violento sui social media, con particolare riferimento a tutte le reclute dei vari corpi delle Forze armate Usa. In una lettera, ottenuta dall’emittente “Cnn”, Speier chiede che Biden emetta un decreto per designare suprematismo bianco ed estremismo violento come “minaccia alla sicurezza nazionale”. La missiva è stata inviata venerdì 29 gennaio alla Casa Bianca, al Pentagono e all'Ufficio del direttore dell'intelligence nazionale. "Il dipartimento della Difesa e il governo degli Stati Uniti in generale – spiega la lettera - non stanno esaminando efficacemente i casi di suprematismo bianco tra militari e altri individui con ruoli sensibili. Le piattaforme di social media, come Facebook, Gab, Parler e 4Chan, sono spesso utilizzate da terroristi nazionali per reclutare e pianificare attacchi violenti, inclusi casi che coinvolgono personale militare”.(Nys)