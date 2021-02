Myanmar: le forze armate avrebbero effettuato centinaia di arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate di Myanmar avrebbero effettuato centinaia di arresti nell'ambito del colpo di Stato incruento di ieri, primo febbraio, mentre il consigliere di Stato, Aung San Suu Kyi, si troverebbe attualmente agli arresti domiciliari presso la sua abitazione a Naypyidaw. Lo riferisce la stampa giapponese. Nella serata di ieri le forze armate hanno annunciato la nomina di 11 nuovi ministri, incluso un nuovo ministro degli Esteri. Sul fronte internazionale, frattanto, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha organizzato per oggi, 2 febbraio, una sessione online a porte chiuse, per discutere la situazione nel Paese dell'Asia meridionale. Fonti locali riferiscono che tutti i membri della Lega nazionale della democrazia (Nld) che si trovavano nella capitale al momento del golpe sono stati arrestati: molti membri del partito di Suu Kyi erano confluiti a Naypyidaw in vista della nuova sessione del parlamento bicamerale di 664 membri, che era stata convocata per il pomeriggio di ieri. L'Nld aveva conquistato 396 seggi alle elezioni dello scorso novembre. Le forze armate avrebbero posto agli arresti domiciliari anche i coniugi dei parlamentari arrestati. (segue) (Inn)