Turismo: Enit per ospitalità e ristorazione con qualità, innovazione e sostenibilità (4)

- L’opening di Hospitality Digital Space, moderato da Alessandra Albarelli, direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi, si è concluso con il panel “Food trend, stop allo spreco!”, un dialogo con Maria Chiara Gadda, promotrice della legge 166/2016 sullo spreco alimentare. L’onorevole ha evidenziato come l’economia circolare sia una leva di vantaggio competitivo per la sostenibilità economica, ambientale e sociale dei prodotti. Obiettivo della legge 166/2016 è infatti quello di semplificare i processi normativi per ridurre gli sprechi lungo tutta la filiera agro-alimentare, favorendo il recupero e la donazione dei prodotti in eccedenza. La legge ha tolto i malefici fiscali, favorendo gli incentivi e salvaguardando l’iva a monte. Per il futuro, il lavoro sarà focalizzato sulla cooperazione territoriale per rendere il terzo settore sempre più specializzato. Sono intervenuti anche Yvan Sagnet, presidente e fondatore dell'associazione No Cap, e Francesco Romagnano, fondatore dei Magazzini Sociali e del progetto “LA166 - La Birra Antispreco”, prodotta utilizzando parte del pane recuperato dalle eccedenze delle attività di produzione e distribuzione e che prende il nome proprio dalla legge nazionale 166/2016, la legge “Gadda”. (Com)