Tunisia: premier Mechichi, entrata in carica nuovi ministri è questione di tempo

- Il completamento delle procedure necessarie per l’assunzione dell’incarico dei nuovi ministri del governo, ovvero il giuramento davanti al capo dello Stato, avverrà al più presto. Lo ha dichiarato oggi ai giornalisti il primo ministro della Tunisia, Hichem Mechichi, a margine di una visita presso la sede dell’Autorità nazionale per la lotta alla corruzione (Inlucc). Lo scorso 26 gennaio gli undici nuovi ministri dell’esecutivo tunisini hanno ricevuto la fiducia da parte dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp, il parlamento monocamerale tunisino). Mechichi ha sottolineato che l’esecutivo deve essere al servizio dei tunisini in questa difficile situazione economica e sanitaria. Il primo ministro è intervenuto anche sulle proteste avvenute nelle ultime settimane in diverse parti del Paese nordafricano. “Le manifestazioni che travalicano il quadro pacifico e minacciano la dignità degli agenti della sicurezza sono inammissibili”, ha spiegato il primo ministro. Per quanto concerne il rilascio delle persone arrestate durante le manifestazioni, Mechichi ha spiegato che la decisione “spetta all’autorità giudiziaria”. Oggi Mechichi ha discusso con il presidente dell’Inlucc, Imed Boukhris, dei mezzi per contrastare la corruzione e dell’accelerazione della pubblicazione dei relativi decreti governativi, secondo quanto riferisce un comunicato stampa di Inlucc.(Tut)