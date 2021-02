Roma: assessore sviluppo economico, progetto lavoro nobilita quartiere per rinascita periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La memoria di giunta relativa al progetto "il lavoro nobilita il quartiere", "studiato insieme alla sindaca, all’assessora Vivarelli e alla delegata Angeli, è un segnale importante per la rinascita economica delle periferie e per la valorizzazione del nostro patrimonio immobiliare". Lo scrive su Facebook l'assessore sviluppo economico, turismo e lavoro di Roma Andrea Coia. "Il nostro obiettivo è riqualificare le aree più disagiate della città attraverso l’apertura di nuove attività commerciali negli immobili comunali oggi in disuso, coinvolgendo attivamente i giovani delle zone interessate e combattendo degrado e criminalità con alternative valide - aggiunge Coia -. Questo progetto sarà una opportunità concreta per creare occupazione al fine di contrastare marginalità e isolamento, fenomeni preoccupanti ancora più accentuati dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Un passo decisivo per incidere in maniera positiva nei quartieri periferici della città dove avvertiamo maggiormente il disagio economico e sociale, dando nuova linfa al tessuto produttivo locale e costruendo sane prospettive professionali per i nostri ragazzi, all’insegna della legalità", conclude l'assessore. (Rer)